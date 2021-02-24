«Думаю, на таких ребят мы можем положиться». Турнир по футболу среди силовых структур прошёл в Витебске

Новости Беларуси. В отличной форме и на службе, и на соревновательной площадке. В Витебске прошел городской турнир по футболу среди силовых структур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На поле воздухоопорного манежа за победу боролись четыре команды. Это представители управления внутренних дел, десантники, сотрудники МЧС и военные. Инициатором поединка стал городской комитет БРСМ.

Артем Цветков, участник турнира:

Мы все здесь защитники Отечества, которые собрались выявить сильнейшего в данном турнире, показать, насколько мы готовы участвовать в таких мероприятиях, насколько мы подготовлены, чтобы выяснить, кто из нас здесь все-таки сильнейший. Самое главное – это слаженность.

Татьяна Красакова, первый секретарь Витебского городского комитета БРСМ:

Наши защитники Отечества – здесь и солдаты, и офицеры – в этот непростой год, в это непростое время явились не только защитниками Отечества, но и отстояли национальные интересы своей страны. Думаю, на таких ребят мы можем положиться.