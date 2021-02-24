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«Думаю, на таких ребят мы можем положиться». Турнир по футболу среди силовых структур прошёл в Витебске

24 февраля 2021 15:32
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Новости Беларуси. В отличной форме и на службе, и на соревновательной площадке. В Витебске прошел городской турнир по футболу среди силовых структур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Думаю, на таких ребят мы можем положиться». Турнир по футболу среди силовых структур прошёл в Витебске-1

На поле воздухоопорного манежа за победу боролись четыре команды. Это представители управления внутренних дел, десантники, сотрудники МЧС и военные. Инициатором поединка стал городской комитет БРСМ.

«Думаю, на таких ребят мы можем положиться». Турнир по футболу среди силовых структур прошёл в Витебске-4

Артем Цветков, участник турнира:
Мы все здесь защитники Отечества, которые собрались выявить сильнейшего в данном турнире, показать, насколько мы готовы участвовать в таких мероприятиях, насколько мы подготовлены, чтобы выяснить, кто из нас здесь все-таки сильнейший. Самое главное – это слаженность.

«Думаю, на таких ребят мы можем положиться». Турнир по футболу среди силовых структур прошёл в Витебске-7

Татьяна Красакова, первый секретарь Витебского городского комитета БРСМ:
Наши защитники Отечества здесь и солдаты, и офицеры в этот непростой год, в это непростое время явились не только защитниками Отечества, но и отстояли национальные интересы своей страны. Думаю, на таких ребят мы можем положиться.

«Думаю, на таких ребят мы можем положиться». Турнир по футболу среди силовых структур прошёл в Витебске-10

Городской турнир по футболу среди силовых структур в Витебске организован впервые. Не исключено, что такие матчи станут хорошей февральской традицией.

# Футбол # Артем Цветков # Татьяна Красакова # Фотофакт

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