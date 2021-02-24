«Чтобы пробиться в мировую элиту, надо прыгать 160 см». В Ратомке стартовал чемпионат Беларуси по преодолению препятствий

Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по преодолению препятствий собрал 60 наездников из Минской, Брестской, Могилевской и Гомельской областей. Чтобы попасть на республику, спортсменам необходимо было выступить на областных турнирах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Отметим юных участников состязаний, а их трое – 16-летние перспективные наездники. Также в заявочных протоколах значатся и возрастные всадники, которым уже за 40. В первый соревновательный день дуэты разыграли три комплекта наград.

Владимир Краевский, главный судья соревнований:

Конкуристы должны обладать очень тонким расчетом, видением, как им подвести лошадь к барьеру, надо обладать очень хорошими физическими данными. Мы готовимся к международным соревнованиям. Пробиться в мировую элиту – надо прыгать 160 сантиметров. Пока, к сожалению, наши спортсмены таких высот не преодолевают, но 150 сантиметров у нас – финальный маршрут. 10 пар на этот чемпионат мы запланировали и надеемся, что уже будут пары, которые смогут квалифицироваться и прыгать 160 сантиметров.

Чемпионат страны продлится до пятницы, 26 февраля.