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«Чтобы пробиться в мировую элиту, надо прыгать 160 см». В Ратомке стартовал чемпионат Беларуси по преодолению препятствий

24 февраля 2021 15:39
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Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по преодолению препятствий собрал 60 наездников из Минской, Брестской, Могилевской и Гомельской областей. Чтобы попасть на республику, спортсменам необходимо было выступить на областных турнирах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Чтобы пробиться в мировую элиту, надо прыгать 160 см». В Ратомке стартовал чемпионат Беларуси по преодолению препятствий-1

Отметим юных участников состязаний, а их трое – 16-летние перспективные наездники. Также в заявочных протоколах значатся и возрастные всадники, которым уже за 40. В первый соревновательный день дуэты разыграли три комплекта наград.

«Чтобы пробиться в мировую элиту, надо прыгать 160 см». В Ратомке стартовал чемпионат Беларуси по преодолению препятствий-4

Владимир Краевский, главный судья соревнований:
Конкуристы должны обладать очень тонким расчетом, видением, как им подвести лошадь к барьеру, надо обладать очень хорошими физическими данными. Мы готовимся к международным соревнованиям. Пробиться в мировую элиту надо прыгать 160 сантиметров. Пока, к сожалению, наши спортсмены таких высот не преодолевают, но 150 сантиметров у нас финальный маршрут. 10 пар на этот чемпионат мы запланировали и надеемся, что уже будут пары, которые смогут квалифицироваться и прыгать 160 сантиметров.

Чемпионат страны продлится до пятницы, 26 февраля.

# Спортивные соревнования # Владимир Краевский # Фотофакт

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