Российская шахматная федерация открыла специализированные классы в двух интернатах Орши

Новости Беларуси. Будущих гроссмейстеров будут воспитывать в Орше. Сразу в двух интернатах города открылись шахматные классы. Они оборудованы всем необходимым для игры. Такой подарок детям сделала Российская шахматная федерация.

На Оршу профессиональные спортсмены обратили внимание не случайно. Юные шахматисты из этого города регулярно демонстрируют успехи на крупных соревнованиях, в том числе международных. Из последних достижений – «золото» чемпионата Европы среди детей до восьми лет и «бронза» Всемирной шахматной олимпиады.

Евгений Павловский, воспитанник Андреевской школы-интерната:

Мы хотим поблагодарить тех, кто нам подарил эти шахматные доски. Мы будем заниматься крепко шахматами. И будем стараться выходить вперед.

Георгий Нагибин, руководитель благотворительных проектов Российской шахматной Федерации:

Шахматы не только спорт. Это в какой-то степени искусство, в какой-то степени наука. Мы хотим, чтобы ребята получили те качества, которые дают шахматы. Логическое мышление, например, творческая составляющая в шахматах очень большая.