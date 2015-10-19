Прямой эфир

Российская шахматная федерация открыла специализированные классы в двух интернатах Орши

19 октября 2015 07:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Будущих гроссмейстеров будут воспитывать в Орше. Сразу в двух интернатах города открылись шахматные классы. Они оборудованы всем необходимым для игры. Такой подарок детям сделала Российская шахматная федерация.

На Оршу профессиональные спортсмены обратили внимание не случайно. Юные шахматисты из этого города регулярно демонстрируют успехи на крупных соревнованиях, в том числе международных. Из последних достижений – «золото» чемпионата Европы среди детей до восьми лет и «бронза» Всемирной шахматной олимпиады.

Евгений Павловский, воспитанник Андреевской школы-интерната:
Мы хотим поблагодарить тех, кто нам подарил эти шахматные доски. Мы будем заниматься крепко шахматами. И будем стараться выходить вперед.

Георгий Нагибин, руководитель благотворительных проектов Российской шахматной Федерации:
Шахматы не только спорт. Это в какой-то степени искусство, в какой-то степени наука. Мы хотим, чтобы ребята получили те качества, которые дают шахматы. Логическое мышление, например, творческая составляющая в шахматах очень большая.

# Шахматы # Георгий Нагибин

Другие новости рубрики

Все новости
Обыграв «Фолендам», ГК «СКА-Минск» пробился в третий квалификационный раунд Кубка ЕГФ
19 октября 2015 07:07

Обыграв «Фолендам», ГК «СКА-Минск» пробился в третий квалификационный раунд Кубка ЕГФ

БК «Цмоки-Минск» открыли сезон на «Минск-Арене» в Лиге ВТБ поражением от «Зенита»
19 октября 2015 07:05

БК «Цмоки-Минск» открыли сезон на «Минск-Арене» в Лиге ВТБ поражением от «Зенита»

Видео: шаолиньский монах 10 секунд простоял на одном пальце руки
17 октября 2015 17:38

Видео: шаолиньский монах 10 секунд простоял на одном пальце руки