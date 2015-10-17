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Видео: шаолиньский монах 10 секунд простоял на одном пальце руки

17 октября 2015 17:38
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Новости Китая. Невероятный трюк монах Ши Лилянь продемонстрировал во время китайского национального праздника на горе Фэнхуан в северной китайской провинции Ляонин.

Ши Лилянь простоял на одном пальце руки около десяти секунд.

Согласно пояснению к видео, монах – один из немногих в мире, кто способен выполнить подобный трюк.

Пока одни восхищаются выносливостью и силой духа монаха, другие обвиняют его во лжи. Судя по комментариям к видео, зрители предполагают, что в процессе выполнения трюка два помощника держат не обычную, а специальную доску.

Напомним, Ши Лилянь прославился в сентябре,

тогда он пробежал 125 метров по воде при помощи 200 фанерных досок, разбросанных на поверхности водоема. Опыты Ши Лилянь начал еще 8 лет назад – тогда он прошел по воде всего 18 метров. С тех пор монах каждый год бьет собственный рекорд. Подробности + видео здесь

# Рекорды

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