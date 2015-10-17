Видео: шаолиньский монах 10 секунд простоял на одном пальце руки

Новости Китая. Невероятный трюк монах Ши Лилянь продемонстрировал во время китайского национального праздника на горе Фэнхуан в северной китайской провинции Ляонин.

Ши Лилянь простоял на одном пальце руки около десяти секунд.

Согласно пояснению к видео, монах – один из немногих в мире, кто способен выполнить подобный трюк.



Пока одни восхищаются выносливостью и силой духа монаха, другие обвиняют его во лжи. Судя по комментариям к видео, зрители предполагают, что в процессе выполнения трюка два помощника держат не обычную, а специальную доску.

Напомним, Ши Лилянь прославился в сентябре,