В Бресте прошли Х Балтийские юношеские игры: Беларусь – на первом месте

В Бресте прошли Х Балтийские юношеские игры. В прошлую пятницу Брест принимал молодых легкоатлетов Швеции, Германии, России, Эстонии, Литвы, Латвии, Польши и Беларуси. На протяжении трех дней ребята в возрасте 13-16 лет боролись за награды в легкой и тяжелой атлетике, гребле, стрельбе из лука, боксе, футболе, баскетболе, гандболе, волейболе, настольном теннисе, дзюдо, борьбе, фехтовании и плавании.

17 видов спорта и более 1200 участников. Итоги командной борьбы – Беларусь на первом месте! 765 очков! (Второе и третье – у Германии). Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – победительница 10-тых Балтийских юношеских игр в прыжках в длину среди девушек – Анастасия Анцух и её наставник, тренер-преподаватель спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва Белаза – Максим Скороход.