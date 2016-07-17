Рио-2016. «Никакого допинга здесь не было»: генсек НОК Беларуси об отстранении наших гребцов от Олимпиады

Новости Беларуси. Беларусь намерена обжаловать решение Международного олимпийского комитета об отстранении нашей мужской сборной по гребле на байдарках и каноэ от участия в летних Играх в Рио-де-Жанейро. Пакет необходимых документов белорусская сторона планирует отправить в международный спортивный суд в Лозанне уже 18 июля.

Анатолий Котов, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Республики Беларусь:

В понедельник мы уже подаём весь необходимый пакет документов в арбитраж. С тем, чтобы это решение было, по крайней мере, приостановлено, что даст нашим спортсменам возможность участвовать в Олимпийских играх. Мы абсолютно уверены в том, что они туда должны поехать, поскольку они заслужили это право на международных стартах своим мастерством. И никакого допинга здесь не было, а всё это решение основано на каких-то предположениях, что «может быть, когда-нибудь где-то что-то было». Никаких конкретных фактов под решением нет.

Напомним: проблемы у белорусских атлетов возникли из-за мельдония. Препарат, популярный среди спортсменов, с 1 января был внесён в список запрещённых. Его остатки были обнаружены в крови наших гребцов. Содержание было минимальным, поэтому Всемирное антидопинговое агентство допустило их к соревнованиям.

Но последнее слово осталось за Международной федерацией каноэ. Она и приняла решение о дисквалификации. Подробнее об официальной позиции Беларуси генеральный секретарь Национального олимпийского комитета нашей страны расскажет 17 июля в прямом эфире СТВ. Он станет гостем информационно-аналитической программы «Неделя» (начало в 19.30), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.