Беларусь – Латвия: счет в матче Кубка Дэвиса после 2-х игровых дней – 2:1 в нашу пользу

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по теннису не смогла добиться досрочной победы в матче второй Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса против Латвии. В парном поединке сильнее оказались наши соперники. Подробности этой битвы – в сюжете программы СТВ-Спорт.

На субботнюю игру белорусы, как и ожидалось, выставили Александра Бурого и Андрея Василевского. А вот капитан латвийцев решился на замену. Вместо Яниса Подзуша он заявил его брата Мартиньша. Дуэт Мартиньша Поджуса и Микелиса Либиетиса, которые, кстати, накануне провели одиночные встречи, выглядел сыграннее и увереннее белорусов.

Владимир Волчков, капитан мужской сборной Беларуси по теннису:

У них вариантов не было. Они два очка уже отдали, им нужно было выставлять самую сильную команду. Они поставили ребят, которые отыграли уже по матчу, – ни уже заиграны, понимают, что происходит. Они сделали свой выбор, и выбор был правильный.

Латвийцы допускали меньше невынужденных ошибок и после провала в первом сете в дальнейшем взяли нити игры в свои руки. Ключевой стала четвертая партия, завершиваяся на тайбрейке. Гости проявили большее хладнокровие, а вот у наших парней, напротив, все разладилось.

Бурый и Василевский уступили – 6:3, 3:6, 4:6, 6:7.

Карлис Лейниекс, капитан мужской сборной Латвии по теннису:

Я рад за сегодняшний результат. Будем думать и смотреть по поводу завтра. Завтра новый день. 1:2, но мы будем бороться до конца.

Владимир Волчков, капитан мужской сборной Беларуси по теннису:

Мне очень понравилось, как они держали вариацию на своей подаче, хорошо принимали. Какие-то моменты у нас немножко не получались, хотя шансы были. Но в сегодняшнем матче они заслужили победу, с чем я их и поздравляю. Теннис классный. Хороший теннис был вчера, хороший теннис был сегодня.

Конечно, они где-то сегодня немножко потратили энергии, потратили калории. Где-то наши одиночники чуть больше восстановились.

Счет в матче стал 2:1, впереди по-прежнему белорусы.

Завтра пройдут одиночные встречи, которые и определят судьбу победителя.

Если не случится замен, то Ярослав Шило сыграет с Мартиньшем Подзушем, а Илья Ивашко будет противостоять Микелис Либиетис.

В пользу наших парней лучшее физическое состояние и, конечно, поддержка трибун.