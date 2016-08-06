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Рио-2016. Боксёр Хасан Саада выбыл из Олимпийских игр из-за сексуальных домогательств к горничным

06 августа 2016 17:42
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Новости Бразилии. Для некоторых участников Олимпиады игры закончились, так и не начавшись. Например, пловчихе из Греции и тяжелоатлету из Кипра было предложено покинуть Бразилию ещё до церемонии открытия. Виной тому – положительные допинг-пробы.

А вот марроканский боксёр Хасан Саада выпал из обоймы участников Игр по более нетривиальной причине. 22-летний атлет решил поднять свой боевой дух накануне стартов и стал приставать к двум горничным в олимпийской деревне.

Девушки не оценили страсть горячего африканца: Саада был арестован местной полицией как минимум на 15 суток. Очевидно, что бой с его участием, намеченный на 6 августа, теперь не состоится, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Олимпиада 2016

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