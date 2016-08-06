Рио-2016. Шествие белорусской делегации на церемонии открытия Игр

Новости Беларуси. Первые старты и медальные надежды. Весь мир следит за соревнованиями на летних Олимпийских играх. По минскому времени церемония их открытия прошла минувшей ночью. На Европейском континенте для многих наступили бессонные недели. Олимпиада в Бразилии продлится до 21 августа. Узнать первым о долгожданной победе любимого спортсмена и болеть за своих в режиме онлайн.

О Рио-де-Жанейро Остап Бендер мечтал не зря. Красивые девушки, знойная природа, зажигательные танцы и дух карнавала. Все это, приправленное фирменным бразильским колоритом, увидел мир на легендарном стадионе «Маракана» на церемонии открытия Олимпийских игр.

На трибунах красочное шоу смотрели почти 80 тысяч человек, а у голубых экранов собрались три миллиарда зрителей по всему миру. И, конечно, самая традиционная часть мероприятия – парад спортсменов. Начинает Греция – родина Игр. Беларусь по алфавиту 20-я, а по зрительским симпатиям – одна из первых: нашу сборную приняли очень тепло. А знаменосцем отечественной дружины был велогонщик Василий Киреенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борьба за медали впереди, а наши спортсменки уже украли сердца бразильских болельщиков. И неудивительно: на португальском слово «красота» произносится как belеza.

Каждый атлет получил по горшочку с землей и зерном. Эти 12 тысяч ростков – основа будущего леса, который посадят в городе Бога и назовут в честь олимпийцев.

Томас Бах, глава Международного олимпийского комитета:

Мы восхищаемся Бразилией. Даже в сложные времена вы сделали очень много. Вы превратили чудесный Рио в современный мегаполис и сделали его еще прекраснее, и все это за семь лет до Олимпиады. Мы всегда верили и будем верить в вас.

И вот момент, которого ждала планета четыре года.

Мишел Темер, исполняющий обязанности президента Бразилии:

После такого зрелищного представления я объявляю Олимпийские игры открытыми.

Главный девиз этих Олимпийских игр словно позаимствован у Беларуси: «За мирное небо». И чтобы подчеркнуть, что спорт не терпит кордонов, на игры впервые в истории допустили сборную беженцев.

Болельщики:

Шоу было невероятным. В Рио очень хорошие жители. Туристов встретили с улыбкой, хотя вокруг Олимпиады были скандалы, и мы опасались, что будут сложности.

Нам очень тяжело далась организация Олимпиады. Многие до сих пор недовольны тем, что именно в Рио проходят игры. Но я думаю, после такой церемонии критиков поубавится – это праздник мира и добра. То, чего нам так не хватает.

Шоу закончилось, а праздник продолжается. Уже 6 августа белорусские спортсмены вступили в борьбу за медали и спортивный олимп. Мы болеем за наших и верим: Беларусь из Рио без желанного золота не уедет.