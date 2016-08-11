Легендарный тренер Михаил Захаров отпраздновал свой 20-й год службы в отечественном хоккее

Новости Беларуси. Легендарный человек в белорусском спорте Михаил Захаров 10 августа отпраздновал свой 20-й год службы в отечественном хоккее, отпраздновал на очередной тренировке, которая является еще одной ступенькой вверх к мечте главного тренера «Юности». За его 20-летнюю карьеру было много и взлетов и падений, но несмотря ни на что этого коуча многие считают топовым белорусским тренером, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Михаил Захаров, главный тренер ХК «Юность-Минск»:

С 1996 года по 2003 года, семь лет, я с детьми работал, возился. И Мелешко, и Грабовский, и Китаров, Костицыны. Большаков сказал, что пора заканчивать, хоккей поднимать. Наверное, он в первую очередь сыграл. У нас заливочной машины в парке Горького не было. По сути дела, мы вручную чистили. Честно говоря, не думал, что на Олимпийские игры когда-то попадем и довольно успешно сыграем. Четвертое место было, пятое.

У Михаила Захарова свое видение современного хоккея. Он импульсивный и эмоциональный, открытый, красноречивый и пробивной, он всегда идет к своей цели.

Михаил Захаров, главный тренер ХК «Юность-Минск»:

Мне все-таки кажется, что придет время, когда большие руководители поймут, что с одной командой в КХЛ мы ничего не сделаем. Это 12-13-е место и вылет. Я, честно говоря, вижу и третью команду. Если бы возможность была, Бобруйск попал бы в КХЛ, это было бы очень хорошо для хоккея. Чемпионат Беларуси должен быть, но он должен быть молодым, задиристым.