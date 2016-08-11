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Рио-2016: 11 августа выступят белорусские баскетболистки, Владимир Самсонов, боксер Михаил Долголевец и пловцы

11 августа 2016 08:05
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Новости Беларуси. Соревнования в Рио не знают ни дня отдыха. Расписание насыщенное, оттого и интересное. Нам тоже будет за кого 11 августа переживать. И в первую очередь – за женскую баскетбольную сборную. Дружина Анатолия Буяльского уже доказала: она способна на многое. Очередной оппонент белорусок – команда Турции.

Также сегодня свой полуфинальный матч турнира по настольному теннису проведет Владимир Самсонов. Оппонент серьезный – китаец Чжан Дзике, занимающий в мировом рейтинге четвертое место и действующий олимпийский чемпион. Кстати, белорус оказался единственным европейцем, пробившимся в квартет сильнейших игроков планеты. Соперники на официальных турнирах встречались четырежды. И все виктории на стороне азиата. Тем не менее Самсонов уже доказал, что может обыгрывать более мастеровитых оппонентов.

Также сегодня попробует свои силы боксер Михаил Долголевец, а Евгений Цуркин и Павел Санкович выступят в предварительных заплывах на дистанции 100 метров баттерфляем, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Олимпиада 2016

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