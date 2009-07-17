Результаты жеребьёвки 3-го квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов

В случае выхода в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов борисовский БАТЭ сыграет с победителем пары «Вентспилс» (Латвия) – «Дюделанж» (Люксембург).

Напомним, в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов БАТЭ обыграл в гостях «Македонию» – 2:0 и сделал весомую заявку на выход в следующий этап. Ответный поединок состоится 21 июля в Борисове.

В паре «Вентспилс» – «Дюделанж» гораздо предпочтительнее шансы на выход в следующую стадию у латвийской дружины, которая в первом матче разгромила дома люксембуржцев – 3:0. Ответная игра состоится 22 июля в Люксембурге.

Остальные результаты жеребьевки 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов выглядят так:

Победитель пары «Зальцбург» (Австрия) / «Богемиан» (Ирландия) – победитель пары «Пюник» (Армения) / «Динамо» (Загреб, Хорватия);

«Зриньски» (Босния и Герцеговина) / «Слован» (Словакия) – «Олимпиакос» (Греция);

«Цюрих» (Швейцария) – «Вит-Джорджия» (Грузия) / «Марибор» (Словения);

«Стреймур» (Фареры) / АПОЭЛ (Кипр) – «Рил» (Уэльс) / «Партизан» (Сербия);

«Интер» (Финляндия) / «Шериф» (Молдова) – «Славия» (Чехия);

«Хабнарфьордюр» (Исландия) / «Актобе» (Казахстан) – «Маккаби» (Хайфа, Израиль) / «Гленторан» (Северная Ирландия);

«Экранас» (Литва) / «Бакы» (Азербайджан) – «Левски» (Болгария) / «Сан-Хулиа» (Андорра);

«Висла» (Польша) / «Левадия» (Эстония) – «Дебрецен» (Венгрия) / «Кальмар» (Швеция);

«Копенгаген» (Дания) / «Могрен» (Черногория) – «Тирана» (Албания) / «Стабек» (Норвегия);

Матчи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдут 28-29 июля и 4-5 августа. Команды, указанные в парах первыми, стартовые поединки проведут дома, сообщает корреспондент БЕЛТА.