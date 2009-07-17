Новополоцкий «Нафтан» победил бельгийский «Гент» – 2:1

Встреча состоялась в рамках второго раунда квалификации футбольной Лиги Европы.

Оба мяча у новополочан на счету полузащитника Александра Дегтерева (21, 66). У гостей отличился серб Милош Марич (90).

Ответный поединок состоится 23 июля в Бельгии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер новополоцкого клуба Игорь Ковалевич высказал мнение, что победитель противостояния «Нафтана» и «Гента» станет известен в Бельгии. – Я доволен, как настроились футболисты на матч и в целом как провели игру, – отметил наставник новополоцкой дружины. По его мнению, на игру новополочан определенный отпечаток наложил сам факт проведения первой официальной игры на международной арене. Тренерский план на игру сработал на 90%, но «Нафтану» не удалось сохранить ворота в неприкосновенности. – Обидно пропустить мяч на 89-й минуте, – с сожалением констатировал Игорь Ковалевич. Тем не менее, бельгийская команда оправдала ожидания тренерского штаба «Нафтана», и судьба путевки в следующий раунд Лиги Европы решится в Бельгии.

Главного тренера бельгийского «Гента» результат не устроил, но забитый на последних минутах мяч дает «Генту» преимущество в ответной игре. – Это был наш первый официальный матч в новом сезоне, может быть, поэтому наши футболисты не очень проявили себя на поле, – считает наставник бельгийцев. Вместе с тем во втором тайме подопечным Мишеля Прюдомма удалось сыграть немного лучше. Бельгийская команда не рассчитывала пропускать два мяча на поле соперника, однако наставник бельгийцев отметил красивый удар Александра Дегтярева.