Минский хоккейный клуб «Динамо» меняет символику на зубра

В новом сезоне вместо стилизованной буквы «Д» на форме игроков будет изображен зубр.

«Победителем конкурса на лучший логотип, который проводился на официальном сайте ХК «Динамо» три месяца назад, стал болельщик минской дружины Михаил Осипов, который проживает в Москве. В качестве вознаграждения он получит от клуба Br500 тыс. Сейчас новый логотип проходит процедуру утверждения в соответствующих инстанциях, а технические службы «Динамо» уже заняты изготовлением нашивок, которые будут красоваться на форме хоккеистов. До начала сезона мы проведем презентацию новой эмблемы, куда хотим пригласить и победителя конкурса, чтобы вручить ему приз» — рассказал заместитель генерального директора клуба Виктор Мельников.

«Мы ни в коем случае не отворачиваемся от славных традиций «Динамо», напротив, делаем шаг вперед, идем в ногу со временем. В настоящее время клубы НХЛ постоянно модернизируют свои эмблемы. «Баффало», «Ванкувер», «Оттава»... У «Питтсбурга» за последние 10 лет эмблем было три. Мы стали первыми в КХЛ, кто пошел на этот шаг. Команда за лето сильно изменилась. Пришли много новых игроков, тренер. Все меняется, и символы клуба в том числе», — передает слова генерального директора Александра Белого БЕЛТА.