Результаты белорусских шахматистов на представительном турнире в Узбекистане

Наши шахматисты неплохо стартовали на представительном турнире в Узбекистане, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Позади у интеллектуалов 3 тура. Максим Царук и Михаил Никитенко имеют в активе по два очка из трех возможных. Алексей Александров идет по среднему графику. У него полтора балла. Спортсменам предстоит провести еще по семь партий. На турнире возможно выполнить норму международного гроссмейстера.