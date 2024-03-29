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Результаты белорусских шахматистов на представительном турнире в Узбекистане

29 марта 2024 15:13
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Наши шахматисты неплохо стартовали на представительном турнире в Узбекистане, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Результаты белорусских шахматистов на представительном турнире в Узбекистане-1

Позади у интеллектуалов 3 тура. Максим Царук и Михаил Никитенко имеют в активе по два очка из трех возможных. Алексей Александров идет по среднему графику. У него полтора балла. Спортсменам предстоит провести еще по семь партий. На турнире возможно выполнить норму международного гроссмейстера.

# Шахматы

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