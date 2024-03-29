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Хоккеисты «Гомеля» одолели «Металлург» во втором поединке полуфинальной серии Кубка Президента

29 марта 2024 12:34
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Хоккеисты «Гомеля» на домашнем льду одержали победу над «Металлургом» во втором поединке полуфинальной серии Кубка Президента, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккеисты «Гомеля» одолели «Металлург» во втором поединке полуфинальной серии Кубка Президента-1

Единственное взятие ворот зрители увидели на 17-й минуте. Павел Воронов в большинстве вывел свою дружину вперед. Как итог, минимальная виктория подопечных Сергея Стася – 1:0. А Максим Лубский записал в свой актив шатаут. Серия переезжает в Жлобин при счете 1:1.

Уже вечером другая пара полуфиналистов «Брест» и «Шахтер» проведут третий поединок.

# Хоккей

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