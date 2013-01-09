Рекордсмен Кирилл Шимко стал главным силачом на японском телевизионном шоу «Гигант убийца!»

В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» силач, рекордсмен «Книги рекордов Гиннеса» Кирилл Шимко.

Кирилл, а почему без грелки пришли? Я так надеялась, что Вы грелку порвете тут, всех удивите!

Кирилл Шимко, силач, рекордсмен «Книги рекордов Гиннеса»:

Грелки уже закончились в аптеках, поэтому их сложно найти!

Кирилл, конечно же всем интересно, что касается японского шоу. Как наш белорусский парень-силач оказался среди прославленных и известных имен К-1? А шоу – очень серьезное – «Гигант убийца!», которое снимало японское телевидение.

Кирилл Шимко:

Это была фантастическая поездка! Я побывал впервые в Японии, в этой замечательной стране. Масса впечатлений! Но больше всего на меня произвело неизгладимое впечатление – это шоу. Находился я там в амплуа самого сильного человека.

Звезды, о которых мы говорили, они бились между собой, я в это время находился в императорском кресле, комментировал их поединки. И в финале тот атлет, который победил, должен был сразиться со мной.

А как Вас нашли организаторы? Как Вы попали на такое крутое шоу?

Кирилл Шимко:

Благодаря моей международной известности, тем проделкам, которыми я известен. Это всемирно признано, я попал в «Книгу рекордов Гиннеса», информации обо мне много, поэтому японцы с живым интересом обратились ко мне, готов ли я выехать к ним и присутствовать там.

Кроме того, заинтересовались моим телевизионным проектом, которым не очень интересовались здесь, там очень живо, готовы делать и рассматривать его сейчас. Поэтому я думаю, что в скором будущем, вместе с японцами я смогу организовать свой телепроект.

Кирилл, а семья была тоже в Японии или оставалась здесь в Минске все это время?

Кирилл Шимко:

Семья оставалась в Минске, я ездил один. То есть я поехал туда и встретился случайно с министром МЧС Беларуси. А по прилету меня и министра встречал посол Республики Беларусь в Японии. Мне было очень приятно, потому что японцы с большим впечатлением, уважением встречали.

На самом деле так оно и есть. Ведь в финале должны были встречаться с Кириллом Шимко!

Кирилл Шимко:

Когда они меня привели и усадили в императорское кресло, в котором постоянно находился Федор Емельяненко, конечно, меня это впечатлило и удивило.

Чем все завершилось?

Кирилл Шимко:

Все видео должны передать в Беларусь.

Я думаю, что мы тогда сохраним интригу?

Кирилл Шимко:

Конечно!

Что запомнилось из путешествия в Токио, кроме самого шоу?

Кирилл Шимко:

Запомнилось абсолютно все! Я побывал на самом крупном рыбном рынке мира, ел суши настоящие японские.

Отличаются от наших?

Кирилл Шимко:

Рыба и есть рыба. Вопрос в том, как они подаются, рис я там заметил… Хотя я не большой ценитель такого рода пищи. Я люблю совершенно простую еду.

Как с японским языком? Как приходилось общаться?

Кирилл Шимко:

Замечательно! Я по-японски выучил 3 слова: добрый день, прелесть и как дела.

Чем запомнился 2012 год и какие планы на 2013?

Кирилл Шимко:

Запомнился встречей и приобретением новых друзей, я обрел настоящего друга на съемках кинофильма «След» в Москве. Поездками – был в Тбилиси, в Японии. Детской мечтой было побывать в Японии и в Америке. В прошлом году в Америке должен был побывать, меня приглашал Арнольд Шварценеггер на турнир сильнейших людей планеты, но не удалось поехать. А еще я был на городском конкурсе шашлыков в Армянске, в качестве члена жюри.