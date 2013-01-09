Рекордсмен Кирилл Шимко стал главным силачом на японском телевизионном шоу «Гигант убийца!»

В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» силач, рекордсмен «Книги рекордов Гиннеса» Кирилл Шимко.
Кирилл, а почему без грелки пришли? Я так надеялась, что Вы грелку порвете тут, всех удивите!
Кирилл Шимко, силач, рекордсмен «Книги рекордов Гиннеса»:
Грелки уже закончились в аптеках, поэтому их сложно найти!
Кирилл, конечно же всем интересно, что касается японского шоу. Как наш белорусский парень-силач оказался среди прославленных и известных имен К-1? А шоу – очень серьезное – «Гигант убийца!», которое снимало японское телевидение.
Кирилл Шимко:
Это была фантастическая поездка! Я побывал впервые в Японии, в этой замечательной стране. Масса впечатлений! Но больше всего на меня произвело неизгладимое впечатление – это шоу. Находился я там в амплуа самого сильного человека.
Звезды, о которых мы говорили, они бились между собой, я в это время находился в императорском кресле, комментировал их поединки. И в финале тот атлет, который победил, должен был сразиться со мной.
А как Вас нашли организаторы? Как Вы попали на такое крутое шоу?
Кирилл Шимко:
Благодаря моей международной известности, тем проделкам, которыми я известен. Это всемирно признано, я попал в «Книгу рекордов Гиннеса», информации обо мне много, поэтому японцы с живым интересом обратились ко мне, готов ли я выехать к ним и присутствовать там.
Кроме того, заинтересовались моим телевизионным проектом, которым не очень интересовались здесь, там очень живо, готовы делать и рассматривать его сейчас. Поэтому я думаю, что в скором будущем, вместе с японцами я смогу организовать свой телепроект.
Кирилл, а семья была тоже в Японии или оставалась здесь в Минске все это время?
Кирилл Шимко:
Семья оставалась в Минске, я ездил один. То есть я поехал туда и встретился случайно с министром МЧС Беларуси. А по прилету меня и министра встречал посол Республики Беларусь в Японии. Мне было очень приятно, потому что японцы с большим впечатлением, уважением встречали.
На самом деле так оно и есть. Ведь в финале должны были встречаться с Кириллом Шимко!
Кирилл Шимко:
Когда они меня привели и усадили в императорское кресло, в котором постоянно находился Федор Емельяненко, конечно, меня это впечатлило и удивило.
Чем все завершилось?
Кирилл Шимко:
Все видео должны передать в Беларусь.
Я думаю, что мы тогда сохраним интригу?
Кирилл Шимко:
Конечно!
Что запомнилось из путешествия в Токио, кроме самого шоу?
Кирилл Шимко:
Запомнилось абсолютно все! Я побывал на самом крупном рыбном рынке мира, ел суши настоящие японские.
Отличаются от наших?
Кирилл Шимко:
Рыба и есть рыба. Вопрос в том, как они подаются, рис я там заметил… Хотя я не большой ценитель такого рода пищи. Я люблю совершенно простую еду.
Как с японским языком? Как приходилось общаться?
Кирилл Шимко:
Замечательно! Я по-японски выучил 3 слова: добрый день, прелесть и как дела.
Чем запомнился 2012 год и какие планы на 2013?
Кирилл Шимко:
Запомнился встречей и приобретением новых друзей, я обрел настоящего друга на съемках кинофильма «След» в Москве. Поездками – был в Тбилиси, в Японии. Детской мечтой было побывать в Японии и в Америке. В прошлом году в Америке должен был побывать, меня приглашал Арнольд Шварценеггер на турнир сильнейших людей планеты, но не удалось поехать. А еще я был на городском конкурсе шашлыков в Армянске, в качестве члена жюри.