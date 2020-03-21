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«Ребята настроены по-боевому». На третьем этапе Кубка Беларуси по пулевой стрельбе разыграли два комплекта медалей

21 марта 2020 20:46
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Новости Беларуси. Завершился третий этап Кубка Беларуси по пулевой стрельбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Спортсмены разыграли два комплекта медалей. В заключительный день турнира значились упражнение из малокалиберной винтовки из трех положений у мужчин, а также стрельба из малокалиберного пистолета.

В первой дисциплине на золото претендовали стразу три ведущих стрелка, они показали очень плотные результаты. После основного упражнения Владимир Чернов и Юрий Щербацевич набрали по 1179 очков, а Илья Чергейко – 1172.

«Ребята настроены по-боевому». На третьем этапе Кубка Беларуси по пулевой стрельбе разыграли два комплекта медалей -1

«Ребята настроены по-боевому». На третьем этапе Кубка Беларуси по пулевой стрельбе разыграли два комплекта медалей -3

«Ребята настроены по-боевому». На третьем этапе Кубка Беларуси по пулевой стрельбе разыграли два комплекта медалей -5

В финале победа досталась Владимиру Чернову – 456,5 балла. Это новый рекорд страны. Напомним, тремя днями ранее Чернов стал рекордсменом в стрельбе из пневматической винтовки.

В дисциплине из малокалиберного пистолета, с большим отрывом от своих ближайших преследователей, первенствовал Илья Дасько. Брестчанин набрал 572 балла.

Отметим, по итогам трех этапов внутреннего Кубка тройки призеров по всем дисциплинам имеют возможность выступить в финале Кубка страны, который всегда проходит в конце года.

«Ребята настроены по-боевому». На третьем этапе Кубка Беларуси по пулевой стрельбе разыграли два комплекта медалей -8

Игорь Басинский, главный тренер сборной Беларуси по пулевой стрельбе:
Готовимся к квалификационному турниру в Чешской Республике, на котором будут разыгрываться лицензии. Я думаю, что все будет нормально, он состоится. Ребята настроены по-боевому. Вчера и сегодня ряд хороших результатов показано было.

В календарном плане подготовки к Олимпийским играм у топовых спортсменов значился в апреле тестовый турнир в Токио. Однако по известным причинам соревнования были отменены, и теперь все, включая белорусов, готовятся этапу Кубка мира, который пока назначен на начало мая. С 1 апреля национальная команда собирается на учебно- тренировочный сбор в Минске.

«Ребята настроены по-боевому». На третьем этапе Кубка Беларуси по пулевой стрельбе разыграли два комплекта медалей -11

«Ребята настроены по-боевому». На третьем этапе Кубка Беларуси по пулевой стрельбе разыграли два комплекта медалей -13

«Ребята настроены по-боевому». На третьем этапе Кубка Беларуси по пулевой стрельбе разыграли два комплекта медалей -15

# Стрельба # Игорь Басинский # Фотофакт

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