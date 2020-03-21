«Ребята настроены по-боевому». На третьем этапе Кубка Беларуси по пулевой стрельбе разыграли два комплекта медалей

Новости Беларуси. Завершился третий этап Кубка Беларуси по пулевой стрельбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Спортсмены разыграли два комплекта медалей. В заключительный день турнира значились упражнение из малокалиберной винтовки из трех положений у мужчин, а также стрельба из малокалиберного пистолета. В первой дисциплине на золото претендовали стразу три ведущих стрелка, они показали очень плотные результаты. После основного упражнения Владимир Чернов и Юрий Щербацевич набрали по 1179 очков, а Илья Чергейко – 1172.

В финале победа досталась Владимиру Чернову – 456,5 балла. Это новый рекорд страны. Напомним, тремя днями ранее Чернов стал рекордсменом в стрельбе из пневматической винтовки. В дисциплине из малокалиберного пистолета, с большим отрывом от своих ближайших преследователей, первенствовал Илья Дасько. Брестчанин набрал 572 балла. Отметим, по итогам трех этапов внутреннего Кубка тройки призеров по всем дисциплинам имеют возможность выступить в финале Кубка страны, который всегда проходит в конце года.