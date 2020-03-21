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«Суровая реальность для международной хоккейной семьи». ЧМ-2020 официально отменён

21 марта 2020 20:06
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Новости Беларуси. Официально отменен чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В 2020 году форум должен был пройти в Швейцарии с 8 по 24 мая.

«Суровая реальность для международной хоккейной семьи». ЧМ-2020 официально отменён -1

«Эта суровая реальность для международной хоккейной семьи, но та, с которой мы должны смириться», – сказал президент ИИХФ Рене Фазель.

Напомним, что матчи чемпионата мира должны были принять два швейцарских города – Цюрих и Лозанна. Сборная Беларуси значилась в группе А и должна была сыграть с канадцами, шведами, чехами, словаками, немцами, датчанами и британцами.

«Суровая реальность для международной хоккейной семьи». ЧМ-2020 официально отменён -4

# Коронавирус # Рене Фазель # Фотофакт

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