«Суровая реальность для международной хоккейной семьи». ЧМ-2020 официально отменён

Новости Беларуси. Официально отменен чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В 2020 году форум должен был пройти в Швейцарии с 8 по 24 мая.

«Эта суровая реальность для международной хоккейной семьи, но та, с которой мы должны смириться», – сказал президент ИИХФ Рене Фазель.

Напомним, что матчи чемпионата мира должны были принять два швейцарских города – Цюрих и Лозанна. Сборная Беларуси значилась в группе А и должна была сыграть с канадцами, шведами, чехами, словаками, немцами, датчанами и британцами.