«Реал» сыграл вничью с «Лас-Пальмасом» в матче чемпионата Испании

Мадридский «Реал» сыграл вничью с «Лас-Пальмасом» в матче третьего тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча, прошедшая в Лас-Пальмас-де-Гран-Канарии, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Альберто Молейро (5-я минута). Об этом пишет РИА Новости.

У гостей мяч с пенальти забил Винисиус Жуниор (69).

«Реал» во второй раз на старте сезона сыграл вничью в Ла Лиге. В первом туре мадридская команда в меньшинстве разошлась миром с «Мальоркой» (1:1). В следующем туре «Реал» 1 сентября встретится дома с «Бетисом", а "Лас-Пальмас» в этот же день на выезде сыграет с «Алавесом».

В другом матче «Жирона» дома разгромила «Осасуну» - 4:0.