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«Развитие здорового образа жизни и идеология». Лазаревич о международном юношеском турнире по гандболу

15 мая 2023 19:46
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Новости Беларуси. На базе Дворца спорта «Уручье» стартовал международный юношеский турнир по гандболу, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

«Развитие здорового образа жизни и идеология». Лазаревич о международном юношеском турнире по гандболу-1

За награды борются 10 команд, 6 из которых представляют Беларусь. Помимо столичных дружин, участие принимают и коллективы из областных городов. Еще четыре сильнейшие команды приехали из России. В понедельник, 15 мая, состоялись первые поединки, а также торжественная церемония открытия. Отметим, помимо соревновательной программы, юных гандболистов ожидает и культурная. Во вторник они посетят музей Великой Отечественной войны в Минске.  

«Развитие здорового образа жизни и идеология». Лазаревич о международном юношеском турнире по гандболу-4

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:  
Данный турнир важен и в развитии детства, и в развитии юношества. И, конечно же, он важен в развитии истории, памяти, чтобы запомнить, чтобы еще раз обратить внимание ребят на то, как важно чтить традиции, чтить и любить свою страну. И не важно, что у нас есть гости, они тоже прикасаются к истории нашей страны, поэтому здесь и развитие здорового образа жизни, и, конечно же, идеология.  

Несмотря на высокий уровень игровых навыков гостей столицы, наши ребята ставят себе только высшие цели.  

«Развитие здорового образа жизни и идеология». Лазаревич о международном юношеском турнире по гандболу-7

Евгений Лабор, игрок «СКА-Минск»: 
Мы очень хорошо готовились, с Москвой хотели нормально, достойно сыграть, выиграть и также получить какого-нибудь лучшего игрока.  

Финальные поединки турнира состоятся в Доме гандбола 18 и 19 мая.  

# Гандбол # Надежда Лазаревич # Фотофакт

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