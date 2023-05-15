«Развитие здорового образа жизни и идеология». Лазаревич о международном юношеском турнире по гандболу

За награды борются 10 команд, 6 из которых представляют Беларусь. Помимо столичных дружин, участие принимают и коллективы из областных городов. Еще четыре сильнейшие команды приехали из России. В понедельник, 15 мая, состоялись первые поединки, а также торжественная церемония открытия. Отметим, помимо соревновательной программы, юных гандболистов ожидает и культурная. Во вторник они посетят музей Великой Отечественной войны в Минске.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Данный турнир важен и в развитии детства, и в развитии юношества. И, конечно же, он важен в развитии истории, памяти, чтобы запомнить, чтобы еще раз обратить внимание ребят на то, как важно чтить традиции, чтить и любить свою страну. И не важно, что у нас есть гости, они тоже прикасаются к истории нашей страны, поэтому здесь и развитие здорового образа жизни, и, конечно же, идеология.

Несмотря на высокий уровень игровых навыков гостей столицы, наши ребята ставят себе только высшие цели.