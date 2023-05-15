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Хоккейная сборная Беларуси обыграла команду «Россия 25» в Минске

15 мая 2023 19:30
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Хоккейная сборная Беларуси завершает международное турне двумя домашними поединками. В первом матче наша дружина нанесла поражение команде «Россия 25» со счетом 3:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Хоккейная сборная Беларуси обыграла команду «Россия 25» в Минске-1

Стартовый период оказался безголевым. Зато вторая 20-минутка стала урожайной. Счет открыли белорусы. Великолепный проход совершил Звягин. На экваторе периода россияне отыгрались: Поляков красивым броском в девятку счет сравнял, а спустя несколько минут Педан вывел команду Романа Ротенберга вперед. Наша команда поразила ворота соперника под занавес периода: Мороз поборолся на пятачке и восстановил равновесие – 2:2. В заключительной трети матча Горбунов реализовал большинство и принес победу сборной Беларуси со счетом 3:2. Во вторник, 16 мая, команды проведут еще один поединок.  

Хоккейная сборная Беларуси обыграла команду «Россия 25» в Минске-4

Как это было, смотрите в видеоматериале.  

# Хоккей # Артем Шукалович # Фотофакт

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