Хоккейная сборная Беларуси обыграла команду «Россия 25» в Минске

Стартовый период оказался безголевым. Зато вторая 20-минутка стала урожайной. Счет открыли белорусы. Великолепный проход совершил Звягин. На экваторе периода россияне отыгрались: Поляков красивым броском в девятку счет сравнял, а спустя несколько минут Педан вывел команду Романа Ротенберга вперед. Наша команда поразила ворота соперника под занавес периода: Мороз поборолся на пятачке и восстановил равновесие – 2:2. В заключительной трети матча Горбунов реализовал большинство и принес победу сборной Беларуси со счетом 3:2. Во вторник, 16 мая, команды проведут еще один поединок.