Раубичи готовятся принять чемпионат Европы-2019 по биатлону

Новости Беларуси. В Корее открылись XXIII зимние Олимпийские игры. Наши спортсмены – это 32 атлета, которые упорно готовились к самым важным стартам. Об этом сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Главные олимпийские надежды Беларуси – фристайл и биатлон. Для представителей последнего вида спорта главной тренировочной площадкой стали «Раубичи», Республиканский центр олимпийской подготовки. Здесь, конечно, болеют за своих спортсменов и готовятся к важному событию. В 2019 году в «Раубичах» пройдет чемпионат Европы по биатлону.