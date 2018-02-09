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Раубичи готовятся принять чемпионат Европы-2019 по биатлону

09 февраля 2018 16:06
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Новости Беларуси. В Корее открылись XXIII зимние Олимпийские игры. Наши спортсмены – это 32 атлета, которые упорно готовились к самым важным стартам. Об этом сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Главные олимпийские надежды Беларуси – фристайл и биатлон. Для представителей последнего вида спорта главной тренировочной площадкой стали «Раубичи», Республиканский центр олимпийской подготовки. Здесь, конечно, болеют за своих спортсменов и готовятся к важному событию. В 2019 году в «Раубичах» пройдет чемпионат Европы по биатлону.

Раубичи готовятся принять чемпионат Европы-2019 по биатлону-1

Леонид Карась, заместитель директора Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта:
Трассы и комплекс в целом отвечают самым-самым современным требованиям для проведения соревнований по биатлону. Дальнейшие планы: на лето 2019 у нас стоит в плане проведение летнего чемпионата мира по биатлону (на роллерах).

Раубичи готовятся принять чемпионат Европы-2019 по биатлону-4

Чемпионат Европы по биатлону пройдет в «Раубичах» с 18 по 24 февраля 2019 года. Беларусь приняла эстафету в Италии: именно в этом году здесь соревновались стреляющие лыжники.

# Леонид Карась # Биатлон # Фотофакт

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