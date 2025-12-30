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Раубичи готовы радовать любителей зимних видов спорта

30 декабря 2025 17:58
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Пока все готовятся к Новому году, в Раубичах не прекращается работа по подготовке к стартам сезона. Уже смело можно утверждать, что снега здесь полно, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Раубичи готовы радовать любителей зимних видов спорта-2

Вот так Республиканский центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи» выглядел еще 3 недели назад. Сейчас здесь настоящая зимняя сказка.

Раубичи готовы радовать любителей зимних видов спорта-4

Несмотря на то, что погода уже порадовала нас снегом, здесь пушки не останавливаются. Грамотная и слаженная работа специалистов позволяет ежегодно готовить снежные трассы (как для тренировок, так и важных соревнований) в срок и в соответствии с международными стандартами. Толщина полотна не меньше 60 см – это в два раза выше минимума.

Подробнее в видео.

# Спортивные соревнования

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