Арина Соболенко прибыла в Брисбен для участия в первом старте 2026 года

Арина Соболенко готовится к защите титула на первом в сезоне крупном теннисном турнире. Сильнейшая ракетка планеты уже находится в австралийском Брисбене, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Встречала белоруску большая группа организаторов и журналистов. Меры безопасности были на высоте. Спортсменка и ее команда двигались по специальному коридору. Соревнования категории 500 стартуют 4 января. Наша прима в 2024 году в финале обыграла Полину Кудерметову.

Важно начать 2026-й с титула. Он позволит не только защитить рейтинговые очки, но и настроит на победный лад. Календарь турниров практически не претерпел изменений. Однако куда именно будет заявляться теннисистка, станет понятно по ходу сезона. В приоритете, естественно, Большой шлем.