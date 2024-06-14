Ратомка принимает открытый Кубок Беларуси по троеборью памяти Льва Доватора

В Ратомке проходит открытый Кубок Беларуси по троеборью памяти Льва Доватора. После двух видов программы в четырех звездах лидерство сохраняет Ольга Комарова, а в трех – Марина Иванова, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Завтра в программе конкур – самый интересный и непредсказуемый вид, после чего определятся и победители, и окончательный состав на поездку в Москву на Евразийские игры. В сентябре в календаре троеборцев еще одно знаковое событие – РЦОП по конному спорту примет чемпионат и первенство СНГ.

Владимир Краевский начальник учебно-спортивного отдела РЦОП конного спорта и коневодства:

Нас ждут Игры стран СНГ в августе. Нам доверили руководители стран СНГ провести это первенство по конному спорту у нас на базе, поэтому по троеборью будем встречать здесь всех гостей. 10 августа начинается троеборный чемпионат СНГ. Мы не так давно вернулись из России, выступали в финале Кубка Победы. Наши спортсмены показали там очень хорошие результаты. Первые шесть мест были за нашими спортсменами, поэтому конкуренция у нас есть, мы не расслабляемся. Лошади наши достойные, тренеры работают над всеми их качествами, которые необходимы: силы прыжковых качеств, выносливость, гибкость. Думаю, они подойдут в хорошей форме, тоже покажут хороший результат.

Отметим, что белорусская федерация пригласила на турниры представителей всех стран СНГ. Свое присутствие уже подтвердила сборная России.