Никита Корнеев завоевал золотую медаль на Играх БРИКС по академической гребле

Наш спортсмен финишировал первым в заезде мужских одиночек легкого веса. Корнеев опередил представителя России на одну секунду. А Елена Фурман одержала впечатляющую победу в заезде женских одиночек. Она привезла своим ближайшим преследовательницам около 10 секунд. Также в финале двоек распашных обладателями бронзовых медалей стали белорусы Сергей Володько и Дмитрий Фурман.