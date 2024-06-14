Прямой эфир

Никита Корнеев завоевал золотую медаль на Играх БРИКС по академической гребле

14 июня 2024 17:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусский атлет Никита Корнеев завоевал золотую медаль спортивных Игр стран БРИКС в академической гребле, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Никита Корнеев завоевал золотую медаль на Играх БРИКС по академической гребле-1

Наш спортсмен финишировал первым в заезде мужских одиночек легкого веса. Корнеев опередил представителя России на одну секунду. А Елена Фурман одержала впечатляющую победу в заезде женских одиночек. Она привезла своим ближайшим преследовательницам около 10 секунд. Также в финале двоек распашных обладателями бронзовых медалей стали белорусы Сергей Володько и Дмитрий Фурман.

# Гребля

Другие новости рубрики

Все новости
Даниэла Ждан одержала победу в финале Игр БРИКС по самбо
14 июня 2024 17:28

Даниэла Ждан одержала победу в финале Игр БРИКС по самбо

Белорусский гимнаст Егор Шарамков выиграл золото в вольных упражнениях на Играх БРИКС
14 июня 2024 17:28

Белорусский гимнаст Егор Шарамков выиграл золото в вольных упражнениях на Играх БРИКС

Василина Хондошко: «У меня прекрасные впечатления от Игр БРИКС»
14 июня 2024 17:28

Василина Хондошко: «У меня прекрасные впечатления от Игр БРИКС»