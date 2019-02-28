«РасСКАжем о гандболе»: новый образовательный проект появился в Минске

Новости Беларуси. Гандбольный клуб СКА запустил новый образовательный проект «РасСКАжем о гандболе», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Гандбольный клуб СКА запустил новый образовательный проект «РасСКАжем о гандболе», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В нем будет задействовано 20 минских средних школ, в которых пройдут встречи с известными спортсменами и тренерами, мастер-классы с действующими игроками клуба, а также благотворительные акции.
В проекте примут участие ребята разных возрастов: от представителей начальной школы до старшеклассников. Основная идея – расширить горизонты не только спортивного сектора, но и увеличить количество болельщиков.
Первыми участниками проекта стали ребята из столичной школы № 49, а главным спикером выступил мэтр белорусского и мирового гандбола – Спартак Миронович.
Спартак Миронович, заслуженный тренер СССР по гандболу:
Наша молодежь должна быть лучше, чем мы и чем были тогда спортсмены. Я думаю, они способны на все. Но мы этого от них ждем с большим нетерпением.
Во-первых, необходимо приходить на соревнования, в группы подготовки гандбола и знать историю наших лучших спортсменов.
Следующими участниками проекта станут учащиеся 47 столичной школы, там будет открыт «уголок гандбола».