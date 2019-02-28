«РасСКАжем о гандболе»: новый образовательный проект появился в Минске

В нем будет задействовано 20 минских средних школ, в которых пройдут встречи с известными спортсменами и тренерами, мастер-классы с действующими игроками клуба, а также благотворительные акции.

В проекте примут участие ребята разных возрастов: от представителей начальной школы до старшеклассников. Основная идея – расширить горизонты не только спортивного сектора, но и увеличить количество болельщиков.