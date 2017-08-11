Теннисные турниры серии «фьючерс» в Минске: 11 августа стали известны обладатели титулов в парном разряде

Новости Беларуси. На кортах столичного Дворца тенниса близится к завершению первый из трех турниров серии «фьючерс». 11 августа стали известны обладатели титулов в парном разряде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Порадовал интернациональный дуэт, имеющий первый номер посева, Ярослав Шило (Беларусь) / Владислав Манафов (Украина). Эти парни были сильнее британца Грея и хорвата Згомбича – 6:2, 7:5. Встреча длилась чуть больше часа.

Что касается одиночного разряда, то два белоруса играли в четвертьфиналах.