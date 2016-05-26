«Прости, что не смогли порадовать тебя победой»: БАТЭ разыскал расплакавшегося мальчика

Новости Беларуси. 6-летний мальчик из Бреста на этой неделе стал самой обсуждаемой персоной среди футбольных фанатов Беларуси. Ничего особенного Матвей не сделал – он просто так сильно переживал за любимую команду в финале Кубка Беларуси, что расплакался, когда БАТЭ проиграл «Торпедо-БелАЗу».
Фото. Кадр из видео vk.com/fcbate
Этот кадр случайно увидели футболисты. Искренние эмоции малыша зацепили за живое. В результате, за 4 дня с помощью соцсетей ребенка разыскали!
В лице полузащитника клуба Александра Володько
футболисты обратились к мальчику с речью,
извинились за поражение и пригласили на ближайший матч с «Гранитом».
Александр Володько, полузащитник ФК БАТЭ:
Привет, Матвей, нас очень впечатлило то, как ты переживал за нас в финале Кубка Беларуси. Прости, что не смогли порадовать тебя победой. Мы гордимся, что у нас есть такие болельщики, как ты.
5 июня на «Борисов-Арене»
БАТЭ вручит Матвею клубную майку под №12 и другие подарки.
Представитель ФК БАТЭ:
Болельщики –12-й игpок команды! Этот номер закреплен в БАТЭ за болельщиками. Плюс, y Матвея 12-го числа день рождения!
Напомним, 21 мая в финале Кубка Беларуси борисовский БАТЭ проиграл жодинскому «Торпедо-БелАЗ» по пенальти (0:0, 2:3). Последний, обыграв явного фаворита, впервые завоевав Кубок Беларуси.