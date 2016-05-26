«Прости, что не смогли порадовать тебя победой»: БАТЭ разыскал расплакавшегося мальчика

Новости Беларуси. 6-летний мальчик из Бреста на этой неделе стал самой обсуждаемой персоной среди футбольных фанатов Беларуси. Ничего особенного Матвей не сделал – он просто так сильно переживал за любимую команду в финале Кубка Беларуси, что расплакался, когда БАТЭ проиграл «Торпедо-БелАЗу».

Этот кадр случайно увидели футболисты. Искренние эмоции малыша зацепили за живое. В результате, за 4 дня с помощью соцсетей ребенка разыскали!

В лице полузащитника клуба Александра Володько

футболисты обратились к мальчику с речью,

извинились за поражение и пригласили на ближайший матч с «Гранитом».

Александр Володько, полузащитник ФК БАТЭ:

Привет, Матвей, нас очень впечатлило то, как ты переживал за нас в финале Кубка Беларуси. Прости, что не смогли порадовать тебя победой. Мы гордимся, что у нас есть такие болельщики, как ты.