Промежуточные результаты белорусов на Кубке России по пулевой стрельбе

На Кубке России по пулевой стрельбе в разгаре финальная серия. Лучших определяют девушки и юниорки в малокалиберной винтовке и в стрельбе из трех положений, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На Кубке России по пулевой стрельбе в разгаре финальная серия. Лучших определяют девушки и юниорки в малокалиберной винтовке и в стрельбе из трех положений, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
А накануне Владислав Демеш стал вторым, а Иван Казан – третьим. Кроме того, нужно отметить Владимира Шолохова. Юниор в квалификации выполнил норматив мастера спорта.