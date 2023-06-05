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Промежуточные результаты белорусов на Кубке России по пулевой стрельбе

05 июня 2023 16:02
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На Кубке России по пулевой стрельбе в разгаре финальная серия. Лучших определяют девушки и юниорки в малокалиберной винтовке и в стрельбе из трех положений, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Промежуточные результаты белорусов на Кубке России по пулевой стрельбе-1

А накануне Владислав Демеш стал вторым, а Иван Казан – третьим. Кроме того, нужно отметить Владимира Шолохова. Юниор в квалификации выполнил норматив мастера спорта.

# Стрельба # Владислав Демеш # Фотофакт

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