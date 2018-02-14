«Таких погодных условий, как в Пхёнчхане, не было ни на одной Олимпиаде»

Новости Беларуси. 14 февраля женскую индивидуальную гонку на ОИ-2018 перенесли из-за урагана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оргкомитет принял решение о переносе индивидуальной гонки у женщин на 15 февраля. Как сообщает наш корреспондент Юлия Бешанова из Пхенчхана, «на олимпийском биатлонном стадионе сильный ветер, его порывы достигают 15 м/с».



Сказался ветер и на работе журналистов. Дело в том, что многие конструкции здесь временные. Такие большие неустойчивые шатры. Поэтому съемочные группы попросили по соображениям безопасности покинуть помещения и продолжить работу в здании стационарной ледовой арены. Cильные потоки ветра обрушились на прибрежный кластер еще с утра. Буря продолжается уже несколько часов и не стихает.

В некоторых местах были сорваны баннеры с олимпийской символикой и информационные таблички, на ногах не могут удержаться даже люди. Порывы ветра поднимают столбы пыли. На олимпийском биатлонном стадионе тоже слишком сильный ветер, его порывы достигают 15 м/с. Из-за капризов природы в Пхенчхане массово отменяются старты горнолыжников: из четырех видов программы состоялся только один. «Фотография говорит сама за себя». Домрачева после неудачи на гонке преследования в Пхёнчхане



Юлия Бешанова, СТВ:

И вот всего за три с половиной часа до старта гонки организаторы Игр ее отменили. Дело в том, что выходить на трассу при таких погодных условиях и порывистом ветре небезопасно для спортсменов. По этой же причине перенесли соревнования по горным лыжам и двоеборью. Специалисты рассказывают, что таких погодных условий, как в Пхенчхане, не было ни на одной Олимпиаде. Но, впрочем, в этом видят одну из причин успеха немецкой сборной. Дело в том, что спортсмены тренировались в Оберхофе именно вот в таких ветреных условиях.