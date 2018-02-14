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«Наша сборная Беларуси самая классная». Как болели в Раубичах за белорусских спортсменов

14 февраля 2018 15:32
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Новости Беларуси. 15 февраля в 11.15 по минскому времени должна состояться женская биатлонная гонка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Наша сборная Беларуси самая классная». Как болели в Раубичах за белорусских спортсменов -1

«Наша сборная Беларуси самая классная». Как болели в Раубичах за белорусских спортсменов -3

Болеем за наших девушек. А 14 февраля в поддержку олимпийской сборной Беларуси более 600 юных спортсменов встали на лыжи. Соревнования прошли в Раубичах. На старт вышли ребята разных возрастов. Впрочем, поддержать национальную команду на Олимпийских играх могли все посетители горнолыжного комплекса. В паузе между стартами к юным спортсменам присоединились любители активного отдыха.

«Наша сборная Беларуси самая классная». Как болели в Раубичах за белорусских спортсменов -6


Участники соревнований:
Я смотрю Олимпиаду биатлон и мне очень нравится, потому что там выступают наши белорусские спортсмены и мне нравится, как там стреляют из арбалета. Моя любимая спортсменка Дарья Домрачева.

«Наша сборная Беларуси самая классная». Как болели в Раубичах за белорусских спортсменов -8

Мои любимые виды спорта – это лыжи и биатлон. Желаю нашим спортсменам удачи на Олимпиаде.

«Наша сборная Беларуси самая классная». Как болели в Раубичах за белорусских спортсменов -11

Всем фристайлистам, лыжникам, всем-всем удачи и много побед. Мы за вас болеем, вся страна вами гордится.

«Наша сборная Беларуси самая классная». Как болели в Раубичах за белорусских спортсменов -14

Наша сборная Беларуси самая лучшая, она самая классная, все самые крутые. 

# Фотофакт # Зимняя Олимпиада – 2018

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