«Наша сборная Беларуси самая классная». Как болели в Раубичах за белорусских спортсменов

Новости Беларуси. 15 февраля в 11.15 по минскому времени должна состояться женская биатлонная гонка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Болеем за наших девушек. А 14 февраля в поддержку олимпийской сборной Беларуси более 600 юных спортсменов встали на лыжи. Соревнования прошли в Раубичах. На старт вышли ребята разных возрастов. Впрочем, поддержать национальную команду на Олимпийских играх могли все посетители горнолыжного комплекса. В паузе между стартами к юным спортсменам присоединились любители активного отдыха.



Участники соревнований:

Я смотрю Олимпиаду биатлон и мне очень нравится, потому что там выступают наши белорусские спортсмены и мне нравится, как там стреляют из арбалета. Моя любимая спортсменка Дарья Домрачева.

Мои любимые виды спорта – это лыжи и биатлон. Желаю нашим спортсменам удачи на Олимпиаде.

Всем фристайлистам, лыжникам, всем-всем удачи и много побед. Мы за вас болеем, вся страна вами гордится.