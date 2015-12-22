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Белорусский шпажист Алексей Сенкевич завоевал «бронзу» на этапе Кубка мира по фехтованию среди инвалидов-колясочников в ОАЭ

22 декабря 2015 06:09
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Новости ОАЭ. Белорусский шпажист Алексей Сенкевич завоевал бронзовую награду на этапе Кубка мира по фехтованию среди инвалидов-колясочников в Арабских Эмиратах. В поединке за третье место он переиграл другого белоруса Андрея Проневича – 15:8.

Всего в турнире приняли участие 40 стран. Форум является лицензионным: спортсмены боролись за олимпийские баллы.

Еще один наш земляк, Олег Малиновский, стал девятым. Все белорусские атлеты – воспитанники Семена Сущина и представляют полоцкую школу фехтования, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Спортивные соревнования

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