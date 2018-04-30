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Проект, который объединяет. В Беларуси проходит национальный этап на Всемирные Игры победителей

30 апреля 2018 12:47
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Новости Беларуси. Соревнования, где нет проигравших. В Беларуси впервые проходит национальный этап на Всемирные Игры победителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект, который объединяет. В Беларуси проходит национальный этап на Всемирные Игры победителей-1

Международный проект, которому в 2018 году исполняется 9 лет, объединяет детей по всему миру. В белорусском отборе принимают участие полсотни школьников со всей страны. Это те ребята, которые ещё совсем недавно боролись со страшной болезнью – раком, сегодня с завидным успехом сражаются в настольном теннисе, футболе, плавании и шахматах. Судят юных спортсменов профессиональные арбитры.

Проект, который объединяет. В Беларуси проходит национальный этап на Всемирные Игры победителей-4

Александра Наумова, участник национального отбора:
В школе мы очень часто, когда ходим на лицу, все время играем в футбол с мальчиками. Я просто захотела поучаствовать тоже. Тот, кто победит, поедет в Москву на игры, в финал пройдет. Очень сильно хочу поехать.

Проект, который объединяет. В Беларуси проходит национальный этап на Всемирные Игры победителей-7

Виталий Бурмистров, организатор национального отбора:
Идея такая уже возникла давно. Эти дети ничем не отличаются от обычных, они абсолютно такие же. И результаты хорошие, секунды показывают отличные. Они вполне готовы соревноваться на любом уровне.

Проект, который объединяет. В Беларуси проходит национальный этап на Всемирные Игры победителей-10

Из полсотни претендентов в финал выйдут только 20 ребят. Именно они отправятся в августе на Всемирные Игры в Москву.

# Фотофакт # Воспитание детей

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