Проект, который объединяет. В Беларуси проходит национальный этап на Всемирные Игры победителей

Новости Беларуси. Соревнования, где нет проигравших. В Беларуси впервые проходит национальный этап на Всемирные Игры победителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международный проект, которому в 2018 году исполняется 9 лет, объединяет детей по всему миру. В белорусском отборе принимают участие полсотни школьников со всей страны. Это те ребята, которые ещё совсем недавно боролись со страшной болезнью – раком, сегодня с завидным успехом сражаются в настольном теннисе, футболе, плавании и шахматах. Судят юных спортсменов профессиональные арбитры.

Александра Наумова, участник национального отбора:

В школе мы очень часто, когда ходим на лицу, все время играем в футбол с мальчиками. Я просто захотела поучаствовать тоже. Тот, кто победит, поедет в Москву на игры, в финал пройдет. Очень сильно хочу поехать.

Виталий Бурмистров, организатор национального отбора:

Идея такая уже возникла давно. Эти дети ничем не отличаются от обычных, они абсолютно такие же. И результаты хорошие, секунды показывают отличные. Они вполне готовы соревноваться на любом уровне.