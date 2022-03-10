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Футбол. Главный тренер нацкоманды определился с теми, кто сыграет против Индии и Бахрейна

10 марта 2022 20:31
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Новости Беларуси. Национальная футбольная команда в конце марта проведет международные товарищеские матчи против Индии и Бахрейна. Главный тренер Георгий Кондратьев включил в окончательный список 23 футболиста, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футбол. Главный тренер нацкоманды определился с теми, кто сыграет против Индии и Бахрейна-1

Сбор дружины продлится с 21 по 30 марта. 22 марта наши парни отправятся в Манаму, где проведут два спарринга. Матч Беларусь – Индия состоится 26 марта, а Бахрейн – Беларусь пройдет 29 марта.

Отметим, в рейтинге ФИФА команды располагаются недалеко друг от друга. Бахрейн находится на 89-й строчке, а Индия – на 104-й. Беларусь же расположилась на 94-м месте.

# Футбол # Георгий Кондратьев # Фотофакт

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