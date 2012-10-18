Новости Беларуси. Призеров и участников XIV летней Паралимпиады в Лондоне чествовали в Миноблисполкоме. Почетные грамоты и денежные премии получили пятикратный паралимпийский чемпион и серебряный призер по плаванию Игорь Бокий, бронзовый призер по легкой атлетике Александр Субота и бронзовый призер по академической гребле Людмила Волчок, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В центре внимания оказались и Дмитрий Салей, который пять раз был в шестерке сильнейших по плаванию, а также фехтовальщик Николай Безъязычный. Он остался в шаге от пьедестала – на четвертой позиции.

Денежные поощрения получили также тренеры спортсменов.

Дмитрий Салей, участник XIV летних Паралимпийских игр в Лондоне:

Очень приятно, что пригласили. Бывают и срывы, бывают и падения, возьмешь медаль или не возьмешь. Надо ожидать и того, что можешь не взять медаль. Стремлюсь к лучшему.

Представители Минской области взяли в Лондоне 8 из 10 наград. В медальном же зачете Паралимпиады-2012 Беларусь заняла 25 место: 5 золотых, 2 серебряных и три бронзовых медали.

Александр Субота, бронзовый призер XIV летних Паралимпийских игр в Лондоне:

С каждой Паралимпиадой планки растут, все становится тяжелее, особенно за мировыми рекордами. Мы будем стараться эту планку всегда держать на высшем уровне. Надеюсь, что наше государство нам будет очень помогать. Вместе мы добьемся нужных результатов.

Игорь Бокий, победитель XIV летних Паралимпийских игр в Лондоне:

Для меня даже было неожиданным завоевание стольких медалей. Планировали 3-4, но получилось больше. Я этому очень рад. Спасибо моему тренеру. Надо дальше заниматься, чтобы не отпустить того, что уже достиг, чтобы повторить на следующей Паралимпиаде, постараться отобраться и поехать на здоровую Олимпиаду и там показать результат.