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Игроки БАТЭ попали в ТОП-20 лучших игроков Лиги Чемпионов сезона

18 октября 2012 13:50
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Новости Беларуси. Два игрока БАТЭ вошли в актуальный рейтинг ТОП-20 лучших футболистов Лиги Чемпионов сезона. Этот список опубликован на американском спортивном портале Bleacher Report.

По прошествии матчей с «Лиллем» и «Баварией» были отмечены Андрей Горбунов, голкипер сделал 12 сейвов, и Александр Володько – полузащитник отдал две результативные передачи и забил один гол.

Следующий поединок борисовчане проведут на минском стадионе «Динамо» 23 октября с испанской «Валенсией», сообщили в программе «СТВ-спорт».

# ФК БАТЭ

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