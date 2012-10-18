Игроки БАТЭ попали в ТОП-20 лучших игроков Лиги Чемпионов сезона

Новости Беларуси. Два игрока БАТЭ вошли в актуальный рейтинг ТОП-20 лучших футболистов Лиги Чемпионов сезона. Этот список опубликован на американском спортивном портале Bleacher Report.

По прошествии матчей с «Лиллем» и «Баварией» были отмечены Андрей Горбунов, голкипер сделал 12 сейвов, и Александр Володько – полузащитник отдал две результативные передачи и забил один гол.

Следующий поединок борисовчане проведут на минском стадионе «Динамо» 23 октября с испанской «Валенсией», сообщили в программе «СТВ-спорт».