«Соревнования пройдут успешно»: Минск готовится принять молодежный чемпионат Европы по фехтованию

Новости Беларуси. Президент Европейской конфедерации фехтования во время рабочего визита в белорусскую столицу оценил готовность Минска принять молодежный чемпионат Европы. В Национальном олимпийском комитете состоялась рабочая встреча с участием Станислава Позднякова, а также представителей белорусской стороны. Среди них министр спорта Александр Шамко, генеральный секретарь НОК Алексей Котов, а также председатель Белорусской федерации фехтования Александр Гагиев, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Участники единогласно отметили: сомнений в том, что Минск в ближайшем апреле успешно примет молодежный еврофорум, нет.

Станислав Поздняков, президент Европейской конфедерации фехтования:

Обладая такими спортивными объектами, безусловно, очень важно их использовать на продвижение различных видов спорта. Что касается фехтования, то оно является одним из видов спорта, который имеет очень давние и богатые традиции. Мы до сих пор гордимся нашими спортсменами, которые еще во времена Советского Союза, спортсмены Беларуси, выигрывали золотые медали на Олимпийских играх.

Ранее Беларуси еще не доводилось принимать фехтовальные состязания столь высокого ранга и организаторы готовы использовать опыт зарубежных коллег.

Чемпионат Европы среди молодежи – один из немногих турниров, которые европейская конфедерация проводит без участия Международной, и как более гибкая организация готова воплощать в жизнь нестандартные идеи. Главной новинкой апрельского старта будут интернет-трансляции, а в дальнейшем и создание целого канала.

Еще один актуальный вопрос, который конфедерация рассчитывает обсудить с белорусской стороной – включение фехтования в программу II Европейских игр.

Станислав Поздняков, президент Европейской конфедерации фехтования:

У нас есть общее желание, и у Международной федерации, и у Европейской, о проведении фехтовального турнира. Единственным моментом является квалификация к Олимпийским играм. Это единственный камень преткновения, который на сегодняшний день существует. Дело в том, что решение о проведении квалификационного чемпионата Европы было принято раньше, чем было принято решение о проведении Игр в Минске.