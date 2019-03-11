«Приятно себя ощущать лидером». Белорусские легкоатлеты с триумфом вернулись с Кубка Европы

Новости Беларуси. Цветы, объятья и многократное «Спасибо»! В Национальном аэропорту 11 марта встречали сборную Беларуси по легкоатлетическим метаниям, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На Кубке Европы наша дружина произвела истинный фурор, выиграв 8 медалей. Причем сразу в нескольких дисциплинах отечественные спортсмены стали лидерами сезона. К традиционной встрече руководство федерации подошло творчески.

Кроме стандартных в таких случаях цветов, отличившиеся получили памятные плакаты. И, конечно, все охотно делились впечатлениями от ставшего знаковым для нас форума.

Анна Малыщик, победитель Кубка Европы по метаниям:

В принципе, выступлением довольна, конечно, и медали рада и то, что девочки собрались все вместе и показали хороший результат в командном завоевали серебряную медаль.

Приятно так ощущать себя, хотя бы на короткое время. У нас есть полячка Анита Влодарчик, она лидер. На время приятно себя ощущать лидером.