«Приятно себя ощущать лидером». Белорусские легкоатлеты с триумфом вернулись с Кубка Европы

Новости Беларуси. Цветы, объятья и многократное «Спасибо»! В Национальном аэропорту 11 марта встречали сборную Беларуси по легкоатлетическим метаниям, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Цветы, объятья и многократное «Спасибо»! В Национальном аэропорту 11 марта встречали сборную Беларуси по легкоатлетическим метаниям, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На Кубке Европы наша дружина произвела истинный фурор, выиграв 8 медалей. Причем сразу в нескольких дисциплинах отечественные спортсмены стали лидерами сезона. К традиционной встрече руководство федерации подошло творчески.
Кроме стандартных в таких случаях цветов, отличившиеся получили памятные плакаты. И, конечно, все охотно делились впечатлениями от ставшего знаковым для нас форума.
Анна Малыщик, победитель Кубка Европы по метаниям:
В принципе, выступлением довольна, конечно, и медали рада и то, что девочки собрались все вместе и показали хороший результат в командном завоевали серебряную медаль.
Приятно так ощущать себя, хотя бы на короткое время. У нас есть полячка Анита Влодарчик, она лидер. На время приятно себя ощущать лидером.
Александр Мелешко, старший тренер сборной Беларуси по метаниям:
В целом, это лучшее выступление за всю историю выступлений Республики Беларусь на данных соревнованиях. 8 медалей, 3 командные медали, поэтому все молодцы, все боролись, очень хорошо.
В спокойном режиме готовимся к основным летним стартам, подготовки не форсированы, потому что стоят глобальные задачи на лето. Это и Европейские игры для Тани Холодович, чемпионат мира в Дохе – для всех остальных. Поэтому все в спокойном, рабочем режиме.
Кубок Европы, по традиции, только открывает соревновательный сезон. Он у легкоатлетов будет насыщенным. Впереди Европейские игры, чемпионат мира и другие знаковые старты. Но хочется верить, что такие радостные моменты, как сегодня, будут случаться регулярно.