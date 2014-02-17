Прима фристайла Алла Цупер 17 февраля посвятила день романтической прогулке с любимым супругом в Сочи

Новости Беларуси. А теперь о тех, кому успехи уже дали возможность чуть-чуть расслабиться. Алла Цупер- прима фристайла, как ее уже называют в прессе, 17 февраля может себе позволить присмотреться к сувенирам из Сочи для родных и посвятить день романтической прогулке с любимым супругом.

Терминал сочинского пассажирского порта способен принимать 1200 человек в час. Ведь на игры прибывают и по морю. Для любителей романтики — плавучие гостиницы. Для размещения болельщиков приспособили круизные суда.

Сочинский порт — единственный на юге России – ориентирован на прием пассажирских и круизных судов. Корабли сюда заходят круглый год, а историческое здание морвокзала до Олимпийских игр было несменной визитной карточкой Сочи. Появится ли на эмблеме города, к примеру, стадион Фишт — покажет время. Пока, прибывающие туристы фотографируют морские пейзажи.

А это — самый большой парусник планеты. Длина палубы — сравнима с футбольным стадионом. Барк Крузенштерн, названный именем известного русского мореплавателя, из порта в Калининграде прибыл специально на Олимпийские игры. А полсотни курсантов работают волонтерами.

Новости Олимпиады. Белорусская Чемпионка Игр Алла Цупер прогуливается с супругом Евгением, наслаждаясь морским бризом. Может себе позволить — олимпийская медаль уже в кармане. А вот из рук фристайлистка не выпускает телефон — принимает поздравления с победой. Да и полуторогодовалая дочь Елизавета осталась с сестрой. Интересуется, как дела.

Алла Цупер, олимпийская чемпионка по фристайлу:

Конечно, очень много и звонков, и сообщений с поздравлениями. По возможности отвечаю. Если не успела всем ответить, извините, пожалуйста.

Скромная, доброжелательная и безотказная — Алла Цупер стоит со всеми в огромной очереди за сувенирами. Магазины с олимпийской символикой любители спорта буквально атакуют, каждый хочет увезти на родину олимпийскую «память». Вот молодые родители рассматривают игрушки — символы Игр. Взгляд приковывают и кружки с официальным логотипом, однако на кассу Алла и муж Евгений приходят с перчатками.

Над морем пасмурно, в горном кластере — весь день туман. Но и здесь разговоры о Беларуси не утихают на разных языках. Большой спортивный успех географически небольшой страны не оставляет равнодушным.

Болельщики из других стран:

Приятно отношение всех жителей абсолютно. К Беларуси отношение, самое главное.

Отношения на трибунах, подходили, просили сфотографироваться.

Мы без Беларуси вообще жить не можем.

Тем временем в туманном горном кластере белорусские флаги самый популярный атрибут для фотографирования. Большие спортивные успехи географически небольшой страны не оставляют равнодушными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.