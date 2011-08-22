При неоднозначном судействе Александра Евневича БАТЭ поделил очки в домашнем матче с «Гомелем»

Пожалуй, самый неоднозначно оцененный, обсуждаемый в болельщицкой среде поединок 22-го тура в субботу принимал Борисов. Местный БАТЭ встретился с футболистами «Гомеля» и не сумел подпитаться победными эмоциями и боевым настроем в преддверии ответного лигочемпионского вояжа в Австрию.

При этом, хозяева поля остались недовольны судейством Александра Евневича, а, точнее, неодинаковой трактовкой рефери вроде бы одинаковых игровых эпизодов. Встреча вызвала множество споров и упреков. Тем не менее, отметим: оценка качества работы рефери встречи – вещь крайне субъективная, и должна стать предметом обсуждения в соответствующих органах АБФФ. А так, у поклонников гомельчан и борисовчан мнение насчет судейства, можно не сомневаться, будут кардинально противоположными.

Но вот против цифр на табло уже ничего не попишешь. Пропустив уже на девятой минуте быстрый гол от гомельчанина Ильи Алексиевича, хозяева поля вскоре, на 25-й минуте, сумели отыграться. Эффектным голевым ударом овации борисовской торсиды сорвал Виталий Родионов. И сделал счет равным – 1:1.

Борисовский форвард не сбавил активности и в дальнейшем, но поразить еще хотя бы раз ворота Владимира Бушмы и подарить своей команде победу «двадцатке» «желто-синих» так и не удалось, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В итоге, подопечные Виктора Гончаренко не смогли по-хозяйски склонить чашу весов в свою сторону. Ничья – 1:1.

Кто запамятовал, в первом чемпионатном круге БАТЭ также потерял очки в противостоянии с командой Олега Кубарева. Матч в городе над Сожем завершился нулевой ничьей.

Словом, очень похоже, что за год размышлений и самоанализа в Первой лиге футболисты «Гомеля» нашли действенное контрсредство против грозного белорусского чемпиона.