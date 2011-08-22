Решать задачу прохода в группу Лиги чемпионов БАТЭ будет в ответном матче с австрийским «Штурмом»

Думается, что большинство белорусских футбольных болельщиков согласится с утверждением: «Ответный визит борисовского БАТЭ в австрийский Грац для проведения повторного поединка раунда плей-офф главного клубного турнира Старого Света предваряет большое количество тревожных переживаний и вопросов, главный из которых – готовы ли борисовчане доказать свое еще неделю назад казавшееся очевидным превосходство над австрийским клубом по основным футбольным показателям».

Первая, минская, часть противостояния БАТЭ и «Штурма» конкретного ответа на этот вопрос не дала. Более того, начало игры на стадионе «Динамо» вызвало недоумение у поклонников борисовчан. Команда, жаждущая выхода в группу Лиги чемпионов, в момент, когда практически решается судьба этой самой заветной путевки в континентальную клубную элиту, должна была играть гораздо активнее и агрессивнее. Особенно при поддержке родных болельщиков.

Так что минимальное отставание в счете, с которым хозяева поля уходили на перерыв, честно говоря, особого удивления не вызывало. Единичку напротив названия австрийского клуба на табло стадиона «Динамо» зажег уже на 12-й минуте матча Мануэль Вебер, на пару с партнером по команде Сабичем наказавший БАТЭ за ошибку в обороне. 1:0 – «Штурм» вышел вперед.

Прийти в себя и напомнить о, несомненно, богатом потенциале и серьезных амбициях подопечным Виктора Гончаренко удалось только после антрактных наставлений в раздевалке. По истечении часа игрового времени борисовчане сравняли счет, успешно использовав стандарт. Бага навесил, а Симич точно пробил головой.

Равенство 1:1 сохранилось до финального свистка, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Искренне желаем БАТЭ успеха в повторном поединке. Надеемся, что в среду вечером футбольная фортуна станет соратником белорусского чемпиона.