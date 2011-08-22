Второй раз подряд в нынешнем чемпионате «Днепр» и «Белшина» сыграли между собой вничью – 2:2

Уж кто-кто, а главные действующие лица «могилевского областного футбольного дерби», как принято называть чемпионатные поединки «Днепра» и бобруйской «Белшины», в нынешнем сезоне ни коим образом не обманывают ожидания своих болельщиков, жаждущих увидеть принципиальную борьбу при выяснении вопроса, кто является лидером в региональном футбольном хозяйстве.

Правда, при всей интригующей непредсказуемости поединков команд Александра Седнёва и Андрея Скоробогатько определить сильнейшего клубам пока так и не удалось. Оба матча чемпионата-2011 завершились подписанием мира. Так что извечный спор теперь может разрешить встреча третьего круга, назначенная аккурат на последний, 33-й тур. Если, конечно, соперники снова не выкурят трубку мира.

Впрочем, ничьи такого накала вряд ли оставляют недовольными болельщиков какой-либо из противоборствующих сторон. В субботу в могилевском матче 22-го тура зрители, как и в поединке первого чемпионатного круга, увидели аж четыре забитых мяча. Согласитесь, довольно приличный показатель по меркам наших футбольных палестин.

Хозяева, днепровцы, открыли счет в субботнем матче на 33-й минуте после ошибки голкипера бобруйчан Руслана Копанцова. Страж ворот непроизвольно подсобил своим бывшим одноклубникам могилевчанам, которые усилиями Антона Матвеенко повели в счете – 1:0.

«Шинники» не стали долго придумывать адекватные ответы. Перед самым антрактом восстановили паритет. После навеса Геннадия Близнюка на 42-й минуте Дмитрий Ковб, получивший повреждение еще в начале матча, но мужественно сражавшийся на поле, сравнял счет и с чувством выполненного долга покинул поле. Ничья – 1:1.

Ковба нашлось кому заменить. Во втором тайме на первый план вышли другие герои. Белшиновец Егор Зубович буквально через пару минут после антракта результативно завершил свой выход один на один с вратарем могилевчан. 2:1 в пользу «красно-черных» гостей.

Но и этот сюжетный поворот не стал кульминацией поединка. На 67-й минуте подопечным Андрея Скоробогатько удалось еще раз огорчить Руслана Копанцова. Заброс в чужую штрафную в исполнении днепровца Андрея Лясюка нашел адресата в лице Игоря Зеньковича. И форвард хозяев точным ударом головой установил окончательный счет матча, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».