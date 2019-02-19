Президент Польской федерации гандбола: «Не знаю, почему люблю белорусов»

Новости Беларуси. Белорусская федерация гандбола подписала протокол о намерении с двумя странами – Польшей и Литвой. Такой союз имеет цель – проведение мужского чемпиона Европы по гандболу в 2026 году.
Новости Беларуси. Белорусская федерация гандбола подписала протокол о намерении с двумя странами – Польшей и Литвой. Такой союз имеет цель – проведение мужского чемпиона Европы по гандболу в 2026 году.
Меморандум – это первый шаг на пути к проекту. Следующий этап – это подача заявки в Европейскую федерацию гандбола. Окончательное решение будет принято на Конгрессе ЕГФ только в 2021 году.
В случае положительного результата, наша сторона рассчитывает, что поединки континентального форума пройдут в Бресте и Минске. Самые подходящие площадки в нашей столице это – «Минск» и «Чижовка–Арена». Одно из условий ЕГФ, наличие залов вместимостью не менее 18-ти тысяч зрителей.
Анджей Красницкий, президент Польской федерации гандбола:
Я много раз был в вашей стране и не знаю, почему люблю белорусов. Я бы очень хотел, чтобы был фантастический праздник для наших болельщиков, это реклама страны.
Самым опытным из этого трио в организации знаковых форумов по гандболу является Польша. Наша страна пока не имела возможности принять гандбольные турниры такого ранга. И вот теперь у нас есть все предпосылки удивить Европу.
ЧЕ по гандболу-2026 может пройти в Беларуси. Комментарий председателя федерации