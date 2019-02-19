Команда «Медведь» выиграла городские соревнования «Золотая шайба» в младшей возрастной группе

Новости Беларуси. Городские соревнования «Золотая шайба» в младшей возрастной категории – на финишной прямой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В последнем решающем матче выиграла команда «Медведь». На «Чижовка-арене» накал эмоций далеко не детский.

Серебро – за фаворитами турнира «Грифонами». А вот 3 место в упорной борьбе завоевала команда «Торнадо».

После принципиальных сражений юные хоккеисты получили заслуженные дипломы, медали, кубки и сладкие призы. А для ещё большей мотивации выбрали лучшего вратаря, защитника, нападающего и бомбардира.

Иван Балабаев, участник городских соревнований по хоккею «Золотая шайба»:

Взяли себя в руки и победили. Приятно, что пригласили, в таких турнирах всегда приятно принимать участие.

Сергей Клишевич, первый секретарь Минского городского комитета ОО «БРСМ»:

Спорт – это жизнь. Это одно из направлений и нашего союза молодежи. Безусловно, мы поддерживаем любые такие проекты. Этот проект уже традиционный, со своей историей. Хорошо, что он расширяется, все больше ребят участвует, все больше возрастов участвует в «Золотой шайбе». Это придает уверенности, что наш хоккей, наш спорт будет на высоте.

Такой турнир среди детей и подростков в младшей возрастной категории прошел уже в 21-й раз. В 2019 году в соревнованиях приняло участие более 150 ребят из 9 районов Минска.