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ЧЕ по гандболу-2026 может пройти в Беларуси. Комментарий председателя федерации

19 февраля 2019 14:13
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Новости Беларуси. Белорусская федерация гандбола подписала протокол о намерении  с двумя странами, Польшей и Литвой. Идея – проведение мужского чемпиона Европы по гандболу в 2026 году, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

ЧЕ по гандболу-2026 может пройти в Беларуси. Комментарий председателя федерации-1

Это только первый шаг. Следующий этап – подача заявки в Европейскую федерацию. Окончательное решение будет принято на очередном конгрессе ЕГФ в 2021 году.

ЧЕ по гандболу-2026 может пройти в Беларуси. Комментарий председателя федерации-4

Владимир Коноплев, председатель Белорусской федерации гандбола:
Мы уже хорошо знаем европейцев, и знаем, как они реагируют на разные страны. Не скрою: к нам, к трем странам, у всех нормальное отношение.

# Гандбол # Владимир Коноплев # Фотофакт

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