ЧЕ по гандболу-2026 может пройти в Беларуси. Комментарий председателя федерации

Новости Беларуси. Белорусская федерация гандбола подписала протокол о намерении с двумя странами, Польшей и Литвой. Идея – проведение мужского чемпиона Европы по гандболу в 2026 году, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Белорусская федерация гандбола подписала протокол о намерении с двумя странами, Польшей и Литвой. Идея – проведение мужского чемпиона Европы по гандболу в 2026 году, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Это только первый шаг. Следующий этап – подача заявки в Европейскую федерацию. Окончательное решение будет принято на очередном конгрессе ЕГФ в 2021 году.
Владимир Коноплев, председатель Белорусской федерации гандбола:
Мы уже хорошо знаем европейцев, и знаем, как они реагируют на разные страны. Не скрою: к нам, к трем странам, у всех нормальное отношение.