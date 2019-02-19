ЧЕ по гандболу-2026 может пройти в Беларуси. Комментарий председателя федерации

Новости Беларуси. Белорусская федерация гандбола подписала протокол о намерении с двумя странами, Польшей и Литвой. Идея – проведение мужского чемпиона Европы по гандболу в 2026 году, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Это только первый шаг. Следующий этап – подача заявки в Европейскую федерацию. Окончательное решение будет принято на очередном конгрессе ЕГФ в 2021 году.