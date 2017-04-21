Президент Международной федерации тенниса: Беларусь и Швейцария – мои любимые команды

Новости Беларуси. Жеребьевка полуфинала Кубка Федерации Беларусь-Швейцария состоится в пятницу. На мероприятии будет присутствовать и глава Международной теннисной федерации Дэвид Хаггерти. Почетный гость уже прибыл в Минск. Помимо соревновательных дел у него запланирован и ряд других важных встреч. В аэропорту теннисный босс поделился своими ожиданиями от визита, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дэвид Хаггерти, президент Международной федерации тенниса:

Я трижды получал приглашение от белорусской стороны. Но полуфинал Кубка Федерации, пожалуй, самый знаковый повод посетить вашу страну. Я очень хочу посмотреть все игры. И Беларусь, и Швейцария – мои любимые команды. И я не могу отдать предпочтение кому-то одному. Разумеется, как глава Международной федерации, я приехал и чтобы проинспектировать развитие тенниса в Беларуси. И, конечно же, помочь. А еще, как ценитель военной истории, очень хотел бы посетить ваш знаменитый музей Великой Отечественной войны.