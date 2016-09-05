Сборная Беларуси по хоккею не сумела пробиться на Олимпийские игры-2018

Новости Беларуси. Второй раз подряд хоккейная сборная Словении не пускает белорусских коллег на зимнюю Олимпиаду. Кошмар трехлетней давности, произошедший в датском Войенсе, на этот раз повторился на льду «Минск-Арены» – перед взорами домашней публики.

И хозяева отборочного мини-турнира, и балканская дружина ранее одержали по две победы – над датчанами и поляками. Судьба единственной путевки на Игры решалась в их очной схватке. Гости начали весьма дерзко: уже к третьей минуте Рок Тичар дважды реализовал большинство, обескуражив белорусских болельщиков. Но подопечные Дэйва Льюиса не сломались и отыгрались, ответив дублем на дубль. Голеадором в нашем составе стал Андрей Степанов.

Основное время так и завершилось при цифрах на табло 2:2. Овертайм победителя также не выявил, и в дело пришлось вступить серии буллитов. Счастливый билет в лотерее вытянули гости – они из трех бросков реализовали два, а вот белорусы – лишь один. К слову, это снова сделал Степанов. В то же время у словенцев решающий буллит реализовал тот самый Рок Тичар.

Таким образом, следующий шанс выступить на белой Олимпиаде предоставится нашей сборной в лучшем случае в 2022 году, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дэйв Льюис, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:

В моей карьере было только два случая столь же обидных, как сейчас. Когда мы с клубом проиграли в овертайме седьмой решающей игры плей-офф НХЛ, и когда мы вышли в финал Кубка Стэнли и проиграли в четырех матчах. Я совершенно точно никогда не забуду сегодняшнее поражение, но я должен сказать, что мы играли как команда. И от победы нас отделила самая малость.

Анже Копитар, нападающий сборной Словении по хоккею:

Судьбу олимпийской путевки решила одна игра. И, может быть, сегодня нам просто повезло. Особенно в серии буллитов. Конечно, никто здесь, в Беларуси, не хотел нашей победы, но это спорт. И я надеюсь, ваши ребята теперь станут только сильнее и когда-нибудь добьются успеха. Но сегодня мы были немного лучше.