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Президент Беларуси поздравил Евгения Королька с золотом на ЧМ по велогонкам в Берлине

28 февраля 2020 14:00
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Новости Беларуси. В Берлине проходит чемпионат мира по велоспорту на треке, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорус Евгений Королек завоевал золото в дисциплине скрэтч – индивидуальной гонке на 15 километров.

Президент Беларуси поздравил Евгения Королька с золотом на ЧМ по велогонкам в Берлине-1

С победой на мировом первенстве нашего спортсмена поздравил Президент Беларуси. В поздравлении подчеркивается, что эта победа – подтверждение тому, что в данной дисциплине ты один из лучших спортсменов планеты. Также Александр Лукашенко от всей души пожелал велогонщику крепкого здоровья, удачи и покорения новых вершин.

К слову, 28 февраля в соревнованиях выступят три белоруса. В омниуме примет участие Татьяна Шаракова, в гонке по очкам поборется Роман Романов, а Михаил Шеметов попробует пробиться в число сильнейших в мужском индивидуальном преследовании.

Напомним, чемпионат продлится до 1 марта.

Президент Беларуси поздравил Евгения Королька с золотом на ЧМ по велогонкам в Берлине-4

Президент Беларуси поздравил Евгения Королька с золотом на ЧМ по велогонкам в Берлине-6

# Чемпионат мира по велоспорту на треке # Евгений Королек # Александр Лукашенко # Фотофакт

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