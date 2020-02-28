Президент Беларуси поздравил Евгения Королька с золотом на ЧМ по велогонкам в Берлине

Новости Беларуси. В Берлине проходит чемпионат мира по велоспорту на треке, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорус Евгений Королек завоевал золото в дисциплине скрэтч – индивидуальной гонке на 15 километров.

С победой на мировом первенстве нашего спортсмена поздравил Президент Беларуси. В поздравлении подчеркивается, что эта победа – подтверждение тому, что в данной дисциплине ты один из лучших спортсменов планеты. Также Александр Лукашенко от всей души пожелал велогонщику крепкого здоровья, удачи и покорения новых вершин.

К слову, 28 февраля в соревнованиях выступят три белоруса. В омниуме примет участие Татьяна Шаракова, в гонке по очкам поборется Роман Романов, а Михаил Шеметов попробует пробиться в число сильнейших в мужском индивидуальном преследовании.

Напомним, чемпионат продлится до 1 марта.